Дмитрий Кудряшов: «Дюбуа проиграет Усику нокаутом. Интереса к бою нет»

Дмитрий Кудряшов считает, что у Даниэля Дюбуа нет шансов в бою с Александром Усиком.

«Дюбуа до своих падений в поединке с Лереной производил впечатление очень опасного тяжа. Сейчас я не думаю, что он создаст проблемы для Усика.

У меня нет большого интереса к этому бою. Усик его разберет на классе. Не жду от Дюбуа лаки-панча. Тем более не думаю, что тоннаж ударов Лерены сильно превышает силу ударов Усика. Думаю, что Дюбуа проиграет нокаутом», – заявил Дмитрий Кудряшов.

Напомним, что во Вроцлаве (Польша) 12 августа пройдет поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

В последнем поединке Дюбуа нокаутировал южноафриканца Кевина Лерену в третьем раунде. Бой прошел в декабре.

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