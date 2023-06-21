Малыхин предложил Фьюри провести спарринг: «Прикоснуться к легенде – это бы наполнило меня силой»

Анатолий Малыхин заявил, что хотел бы поспарринговать с Тайсоном Фьюри.

«Я бы очень хотел провести спарринг с Тайсоном. Может быть, и на четыре балла его запустить, научить его немного бороться.

Спарринг – это шлем, большие перчатки и хорошая защита. И вообще, прикоснуться к такой легенде, как Тайсон – это перед боем с Аржаном наполнило бы меня силой.

Моя борьба, безусловно, помогла бы. Если Тайсон захочет попробовать себя в ММА, ему нужна защита от тейкдаунов. Как мы знаем, еще ни один боец не смог перевести меня на настил – что-то я в этом понимаю.

Думаю, смог бы ему в этом ему помочь, как и он мне в боксе. Он настоящий спортсмен, настоящий боец, крутой парень», – сказал чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

23 июня на турнире ONE Friday Fights 22 Малыхин подерется с Аржаном Бхулларом за неоспоримый титул в тяжелом весе.

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