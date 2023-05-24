Уайт – о Фьюри: «Если Тайсон говорит всерьез, то мы устроим бой с Джонсом. Я заставил Флойда Мейвезера драться с Конором»

Теги UFC Дана Уайт MMA Тайсон Фьюри Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что готов организовать бой Джона Джонса с Тайсоном Фьюри.

«Джон Джонс – самый плохой чувак на планете. Нет никаких споров, нельзя отрицать это. Мне все равно, что кто-то говорит или как-то пытается раскрутить поединок с Фьюри. Многое из этого – тупой кликбейт. Если Тайсон Фьюри действительно хочет драться с Джоном Джонсом в UFC, то я сделаю этот бой. Я заявляю это прямо сейчас, Тайсон, если ты серьезно, то дай мне знать.

У нас с ним хорошие отношения. Мне нравится Фьюри. Мы можем говорить все, что хотим. Давайте просто сделаем это. Если Тайсон говорит всерьез, то мы устроим бой. Я заставил Флойда Мейвезера драться с Конором. Мы дали ему столько денег, сколько он хотел», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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8 комментариев

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Pavel Harriss
"Я заставил Флойда драться с Конором. Мы заплатили ему столько денег, сколько он хотел". Хм...
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Isa Babaev
Заставил говорит, кого а Мея он точно не заставит, тот устроил шоу и срубил 100 лямов
+7
-3
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Johnny Walker
По правилам бокса слабо?
+4
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Борис _____
"Я заставил Мейвезера драться с Конором", но есть, как говорится, нюанс: дрались-то они по правилам бокса) Думаю, Фьюри не особо возражает, если его "заставят драться" на таких условиях.
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Oleg Where
Ответ artem klishin
почему он Нганну не мог так же организовать бой с Фьюри? лол
Потому что последний бой Нганну с Ганом собрал 200-300 тысяч PPV. Это учитывая что они из одного зала, историю с тренером и тд.
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каток Третьяка
Мэя могут заставить чтото делать только деньги, причём в большом количестве...
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