Джо Роган – о фаворите потенциального боя Фьюри – Джонс: «Я готов поставить все фишки на черное»

Джо Роган считает, что у Тайсона Фьюри нет шансов в бою против Джона Джонса.

«Хотите узнать, кто самый опасный человек на планете? Если Джона Джонса закрыть в одной комнате с Тайсоном Фьюри, то я готов поставить все фишки на черное.

Тайсон – шикарный боксер, но у него нет ни единого шансы выбраться оттуда живым. У него их ровно ноль», – заявил комментатор UFC Джо Роган.

Джо Роган: «С уходом Нганну Павлович стал одним из самых интересных тяжеловесов в UFC»

Джо Роган: «Хочу увидеть бой Усмана и Канело, чтобы Камару получил гигантский чек. По той же причине я хочу, чтобы Нганну подрался с Фьюри»