Джо Роган – о фаворите потенциального боя Фьюри – Джонс: «Я готов поставить все фишки на черное»

Теги UFC MMA Тайсон Фьюри Джон Джонс Джо Роган бокс Бокс/MMA/UFC

Джо Роган считает, что у Тайсона Фьюри нет шансов в бою против Джона Джонса.

«Хотите узнать, кто самый опасный человек на планете? Если Джона Джонса закрыть в одной комнате с Тайсоном Фьюри, то я готов поставить все фишки на черное.

Тайсон – шикарный боксер, но у него нет ни единого шансы выбраться оттуда живым. У него их ровно ноль», – заявил комментатор UFC Джо Роган.

Джо Роган: «С уходом Нганну Павлович стал одним из самых интересных тяжеловесов в UFC»

Джо Роган: «Хочу увидеть бой Усмана и Канело, чтобы Камару получил гигантский чек. По той же причине я хочу, чтобы Нганну подрался с Фьюри»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alisa dvoikina
это какой-то новый интересный спорт, бои в закрытой комнате? интересно как Джонсу понравится фраза про все фишки на чёрное..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лютый альбинос
Запустите в ту же комнату Сан Саныча Карелина и Фьюри с Джонсом оттуда не выйдут.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kurt
Ну очевидно. Пара лоукиков и Фьюри нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Палач022
Это оскорбление, расизм. Джонс должен обратиться в суд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ленин
Ответ JuVero
какую-то чушь сказал Джо)
А что он не так сказал? По-твоему Джонс станет боксировать с Фьюри? Да он просто в бараний рог скрутит цыгана
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JuVero
Ответ Владимир Ленин
А что он не так сказал? По-твоему Джонс станет боксировать с Фьюри? Да он просто в бараний рог скрутит цыгана
причем тут это? он озвучил какое -то детское мнение. Фьюри проиграет любому тяжу из ММА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий