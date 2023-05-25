Малыхин – о желании Нганну боксировать: «Фрэнсис никогда не победит Фьюри, Джошуа и Уайлдера»
Анатолий Малыхин не верит в шансы Фрэнсиса Нганну побить элитных боксеров.
«По медийности Нганну точно не уступает Фьюри, Джошуа и Уайлдеру. Безусловно, у него есть сила и плотность удара, но выучки нет.
Бойцам ММА не надо переоценивать свои силы, думая, что они на равных могут боксировать с лучшими боксерами мира на их уровне. Это невозможно.
Большие перчатки, другая дистанция, другая защита, передвижение ног. Эти ребята с детства занимаются только боксом.
В ММА же ты должен уделять время всему – и борьбе, и грепплингу, и ударной технике. Нганну никогда не победит Фьюри, Джошуа и Уайлдера.
Но выйти и заработать большие деньги, как в свое время это сделал Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер-младший, почему бы и нет?» – сказал Анатолий Малыхин.
Нганну ответил на критику Уайта: «Тебя раздражает то, что я счастлив и свободен?»
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