Малыхин – о желании Нганну боксировать: «Фрэнсис никогда не победит Фьюри, Джошуа и Уайлдера»

Анатолий Малыхин не верит в шансы Фрэнсиса Нганну побить элитных боксеров.

«По медийности Нганну точно не уступает , и . Безусловно, у него есть сила и плотность удара, но выучки нет.

Бойцам ММА не надо переоценивать свои силы, думая, что они на равных могут боксировать с лучшими боксерами мира на их уровне. Это невозможно.

Большие перчатки, другая дистанция, другая защита, передвижение ног. Эти ребята с детства занимаются только боксом.

В ММА же ты должен уделять время всему – и борьбе, и грепплингу, и ударной технике. Нганну никогда не победит Фьюри, Джошуа и Уайлдера.

Но выйти и заработать большие деньги, как в свое время это сделал и , почему бы и нет?» – сказал Анатолий Малыхин.

Нганну ответил на критику Уайта: «Тебя раздражает то, что я счастлив и свободен?»