Анатолий Малыхин: «Иногда читаю комментарии, а там российские болельщики страшные вещи пишут»

Теги MMA Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин раскритиковал российских болельщиков.

«У всех бывают сложные моменты в жизни, абсолютно в любой сфере. Нужна поддержка. Я иногда читаю комментарии, там российские болельщики страшные вещи пишут. Не только [Петру] Яну, вообще нашим бойцам.

Хочется, чтобы все объединились, поддержали. А то когда у тебя все хорошо, телефон разрывается: «Братик, приезжай, мы тебе поляну накрыли, ты лучший». А как проиграешь, тут же начинается: «Да мы знали, он мешок, ничего не умеет».

Хочется видеть сплоченность и поддержку», – сказал чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

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11 комментариев

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Саламбек Алаев
Отдай бабки Мерабу
+12
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Саламбек Алаев
Ответ Екатерина Наумова
Так он отдал
Нет
+5
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MadJack
Ответ Andrey Ivanov
Одно дело когда готовился по полной и проиграл в равном бою,а другое когда последние пару лет чилишь в тае и там деградируешь со своей командой,а потом быкуешь и оправдания ищешь.
Одно дело когда являешься специалистом по подготовке к профессиональным боям ММА, а другое когда пишешь комменты на спортс.ру, и там деградируешь.
+4
-1
+3
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Александр Степанов
Ответ Саламбек Алаев
Нет
В последнем интервью он сказал, что были сложности по тому как доставить до Мераба деньги. Сейчас они договорились передавать деньги через Лиану Джошуа, вопрос закрыт. Так что не мороси
+1
-1
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Александр Степанов
Ответ Andrey Ivanov
Одно дело когда готовился по полной и проиграл в равном бою,а другое когда последние пару лет чилишь в тае и там деградируешь со своей командой,а потом быкуешь и оправдания ищешь.
Лол, там Петр почти всю карьеру в Тае, а проиграл вчистую только Мерабу)
0
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Максим Гергард
Ответ Александр Степанов
Лол, там Петр почти всю карьеру в Тае, а проиграл вчистую только Мерабу)
Лол, а это уже 3 поражение подряд, не важно как ты проиграл, все помнят только результат в конечном итоге
0
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Саламбек Алаев
Ответ Kanan Jarrus
Кидала: «Иногда читаю комментарии, а там пишут страшные вещи о том, что я должен вернуть 50к грузину»
😀😀😀😀
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