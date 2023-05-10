Анатолий Малыхин: «Иногда читаю комментарии, а там российские болельщики страшные вещи пишут»

Анатолий Малыхин раскритиковал российских болельщиков.

«У всех бывают сложные моменты в жизни, абсолютно в любой сфере. Нужна поддержка. Я иногда читаю комментарии, там российские болельщики страшные вещи пишут. Не только [Петру] Яну, вообще нашим бойцам.

Хочется, чтобы все объединились, поддержали. А то когда у тебя все хорошо, телефон разрывается: «Братик, приезжай, мы тебе поляну накрыли, ты лучший». А как проиграешь, тут же начинается: «Да мы знали, он мешок, ничего не умеет».

Хочется видеть сплоченность и поддержку», – сказал чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

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