Менеджер Олейника: «Хотим предложить Магомеду Исмаилову выступить по вольной борьбе против Алексея»

Теги Алексей Олейник Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Менеджер Алексея Олейника рассказал о возможной схватке против Магомеда Исмаилова.

«Теперь буду помогать Алексею Олейнику по его карьере. После пятничного боя с дядей Лешей все хорошо. Это опытный спортсмен, он знает, как надо восстанавливаться.

Говоря про причины поражения – не совсем понятные для Олейника правила. Была исключена сильная сторона Алексея – борьба…

Второй бой с Томпсоном возможен, но вряд ли речь пойдет о незамедлительном реванше. Следующий поединок Олейника запланирован на середину-конец лета.

Есть идея выступления Алексея в промоушене по вольной борьбе, и мы хотим сделать предложение Магомеду Исмаилову выступить против Алексея по вольной борьбе», – сказал менеджер Алексея Олейника Никита Бурчак.

Нокаут в бою Алексея Олейника и Оли Томпсона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

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