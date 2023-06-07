Исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA
IBA лишилась признания МОК после заседания исполкома комитета.
МОК ссылается на невыполнение Международной боксерской ассоциации решения в отношении от 19 декабря 2021 года.
Также МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже.
Кремлев – о МОК: «Им не нравится, что я жопы не лижу? Пусть даже не рассчитывают»
Ну так сами свяжете 2 и 2?
В принципе, давно понятно, что боксёрский мир не останется в IBA, достаточно посмотреть, что абсолютно ничего не меняется в судействе. Жду создания World Boxing и миграции туда всех нормальных федераций.