Исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA

Теги МОК IBA бокс Бокс/MMA/UFC

IBA лишилась признания МОК после заседания исполкома комитета.

МОК ссылается на невыполнение Международной боксерской ассоциации решения в отношении от 19 декабря 2021 года.

Также МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже.

Кремлев – о МОК: «Им не нравится, что я жопы не лижу? Пусть даже не рассчитывают»

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16 комментариев

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Swerige78
Ну и зачем нужна эта контора Кремлева без Олимпийских Игр? Отбор в Париж будет вестись на других соревнованиях, а IBA получается идет лесом. Интересно, сколько из бюджета забошляли для Умарушки? А в итоге все как всегда…
+19
-8
+11
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Timur773358
Сейчас президента IBA поменяют и все сразу для МОК норм будет (в какое время мы живем
+13
-8
+5
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Александр Русанов
Ответ Swerige78
Одна из рекомендаций МОК, российские спортсмены должны выступать в статусе нейтральных спортсменов. Руководство IBA эту рекомендацию проигнорировало, да еще и демонстративно. Вопрос: на какое решение вы насчитывали? СВО продолжается, всем привет!
То есть не рекомендация была, а приказ
+6
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Орыс-орыс онбаган
Ну усе, вот и допрыгались
+4
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+4
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Алексей Ильин
Ответ Swerige78
Одна из рекомендаций МОК, российские спортсмены должны выступать в статусе нейтральных спортсменов. Руководство IBA эту рекомендацию проигнорировало, да еще и демонстративно. Вопрос: на какое решение вы насчитывали? СВО продолжается, всем привет!
Одна из рекомендаций МОК...

Ну так сами свяжете 2 и 2?
+3
0
+3
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den70
Ответ Swerige78
Ну и зачем нужна эта контора Кремлева без Олимпийских Игр? Отбор в Париж будет вестись на других соревнованиях, а IBA получается идет лесом. Интересно, сколько из бюджета забошляли для Умарушки? А в итоге все как всегда…
IBA и на прошлую Олимпиаду отбор не проводила, и турнир ОИ-2020 проводил сам МОК. Решение, на которое ссылается МОК - от 2021 года, вряд ли как то связано с Россией.
В принципе, давно понятно, что боксёрский мир не останется в IBA, достаточно посмотреть, что абсолютно ничего не меняется в судействе. Жду создания World Boxing и миграции туда всех нормальных федераций.
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Алексей Ильин
Ответ Swerige78
МОК не может никому приказывать, в том числе IBA. Но учитывая что Кремлев и гоп компания не прислушались к их рекомендациям приняли решение не учитывать результаты международной федерации в рамках Олимпиады. Вы с нами так, а мы с вами вот так. Пусть соревнуются и дальше в Узбекистане и Камеруне!
Не может приказывать и при этом ссылается на невыполнение решения, которое было подано в рекомендательном ключе? Хорошая логика, ничего не скажешь
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Data Architector
Нокдаун...
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Иван_Флягин
Ответ Timur773358
Сейчас президента IBA поменяют и все сразу для МОК норм будет (в какое время мы живем
Давно пора. Бандос во главе федерации- это абсурд. Кафка аплодирует стоя.
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Александр Русанов
Ответ Swerige78
МОК не может никому приказывать, в том числе IBA. Но учитывая что Кремлев и гоп компания не прислушались к их рекомендациям приняли решение не учитывать результаты международной федерации в рамках Олимпиады. Вы с нами так, а мы с вами вот так. Пусть соревнуются и дальше в Узбекистане и Камеруне!
Называйте как угодно, своими политкорректными формулировками. По факту это был приказ.
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VictorVallecano
Ответ marchellinos
Позор МОК. Прогнулись
Молодцы, МОК, поставили на место эту шарашкину контору с уголовником во главе.
+5
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