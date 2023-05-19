Кремлев о смене спортивного гражданства: «То же самое, что от матери отказаться. Когда кто-то бежит, он думает только о себе»
Умар Кремлев осудил смену спортивного гражданства.
«То же самое, что от матери отказаться. Для меня это боль. Но в этом виноваты и наши спортивные руководители. Они же едут на ОИ, чтобы страну представить.
Нашим функционерам надо заняться прямыми обязанностями. И создать для спортсменов альтернативу, чтобы они смогли реально соревноваться на достойных турнирах.
Никогда нельзя страну осуждать и поливать, когда тяжелое время наступает. Когда кто-то бежит, он думает только о себе.
Но мы должны жить и для общества. Деревья и цветы не только для себя же существуют, дарят запахи. Так и люди должны!» – сказал президент IBA Умар Кремлев.
Умар Кремлев: «Не должно существовать чиновников, которые хотят лишить спортсмена флага или гимна»
Государство - это обслуживающий персонал, работающий за мои налоги. А не мать.
Если обслуживающий персонал мало того деньги вырует и свои обязанности выполняет отвратительно, а еще и требует от меня, его работодателя пойти на убой ради своих шизоидных идей - ну что ж, поищу себе "сервисную компанию" поадекватнее
P. S. Да, кстати, а почему кое-кто отказался от своей Родины - Таджикистана, и от фамилии отца - Лутфуллоев? Как вы же любите говорить, это другое?
сменить спортивное гражданство это как от матери отказаться, а государственным чиновникам иметь недвижимость на миллионы евро в странах западной европы тогда что?
Бревно в глазике вытащи.
Да- да, должно быть так:
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она? (с)