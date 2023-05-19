Кремлев о смене спортивного гражданства: «То же самое, что от матери отказаться. Когда кто-то бежит, он думает только о себе»

Теги IBA Политика натурализация Матч ТВ бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев осудил смену спортивного гражданства.

«То же самое, что от матери отказаться. Для меня это боль. Но в этом виноваты и наши спортивные руководители. Они же едут на ОИ, чтобы страну представить.

Нашим функционерам надо заняться прямыми обязанностями. И создать для спортсменов альтернативу, чтобы они смогли реально соревноваться на достойных турнирах.

Никогда нельзя страну осуждать и поливать, когда тяжелое время наступает. Когда кто-то бежит, он думает только о себе.

Но мы должны жить и для общества. Деревья и цветы не только для себя же существуют, дарят запахи. Так и люди должны!» – сказал президент IBA Умар Кремлев.

Умар Кремлев: «Не должно существовать чиновников, которые хотят лишить спортсмена флага или гимна»

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69 комментариев

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Ruslan Isaev
Сказал тот кто поменял фамилию отца ) и сам сменил гражданство
+365
-2
+363
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BananaMama
Как вы достали с этой примитивной манипуляцией
Государство - это обслуживающий персонал, работающий за мои налоги. А не мать.
Если обслуживающий персонал мало того деньги вырует и свои обязанности выполняет отвратительно, а еще и требует от меня, его работодателя пойти на убой ради своих шизоидных идей - ну что ж, поищу себе "сервисную компанию" поадекватнее

P. S. Да, кстати, а почему кое-кто отказался от своей Родины - Таджикистана, и от фамилии отца - Лутфуллоев? Как вы же любите говорить, это другое?
+275
-7
+268
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Дмитрий
Государство это придуманная людьми форма организации жизни людей! Отказаться от одной формы в пользу другой, потому что так удобнее, лучше, комфортнее как соотноситься с отказом от матери?)
+117
-6
+111
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Игорь М.
В РФ всегда "тяжёлое время". В тяжёлое время как раз и надо ругать ещё сильнее, потому что триллионы рублей идут не на благо народа(адекватного, а не ватного), а на бесполезные соревнования по типу "у кого длиннее"
+97
-10
+87
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Phantom3000
Ответ Ruslan Isaev
Сказал тот кто поменял фамилию отца ) и сам сменил гражданство
Это другое
+83
-1
+82
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Сергей Орлов
Ответ Ruslan Isaev
Сказал тот кто поменял фамилию отца ) и сам сменил гражданство
Думает никто не знает)
+63
0
+63
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Oleg Pepel
Лутфуллоев имеет сказать...
+60
-2
+58
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Пользователь заблокирован
А вот фамилию изменить … это другое, это скрепное
+48
-3
+45
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несахар
вот те на.
сменить спортивное гражданство это как от матери отказаться, а государственным чиновникам иметь недвижимость на миллионы евро в странах западной европы тогда что?
+46
-4
+42
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Ярик01
Смена фамилии с Лутфуллоев на Кремлев - прямой отказ от отца и поколений предков.
Бревно в глазике вытащи.
+43
-2
+41
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Ivan Balashov
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
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Ну а нафига ещё нужно государство, кроме как не для выполнения сервисных функций в обмен на налоги своих граждан?
+38
-2
+36
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Melnikov1968
А думать о себе это плохо? Вот о ком думать я точно никогда не буду, так это о тебе Кремлев. Мне вообще все равно, существуешь ты или нет.
+32
-1
+31
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МТБ
Вообще-то нет. Это скорее как сменить мобильного оператора, качество услуг которого не устраивает
+25
-2
+23
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воен
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Комментарий удален модератором
Государство нормальному адекватному человеку вообще не нужно, по большому счёту. Вот за себя могу сказать: когда жил в России пользовался частной медициной, ВУЗ я закончил тоже платно, о пенсии будущей точно речи быть не может, потому что эта власть благополучно истратила все сбережения россиян на бессмысленную войнушку. При этом всякие ндсы, ндфлы, пенсионные сборы, медицинские взносы и прочее изымают исправно. Остаётся только защитная функция государства. Но и тут есть проблема: полиция и прочие органы охраняют кого угодно, но точно не простых граждан. Вот реально, спрашивается: нафига это бесполезная организация, которая только сосёт бабки, ворует как не в себя, начинает тупые спецобсерации?
+24
-2
+22
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Масяня с Волги
Уайлд и Ан тоже от матерей отказались?
+23
-3
+20
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Мага осторожный
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Комментарий удален модератором
ты уже в окопе защищаешь интересы государства, или только тут попукиваешь?
+19
-1
+18
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Ir_rish
"мы должны жить и для общества. "-
Да- да, должно быть так:

Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она? (с)
+15
-1
+14
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Лев Каменев
Как желание человека реализоваться в своём призвании, которому он посвятил всю жизнь связано с отказом от матери? У нас некоторые чиновники Россию только из окна своего автомобиля видят и ничего, законы принимают, а иногда даже учат нас как правильно Родину любить.
+17
-3
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VMX1389
Ответ Melnikov1968
А думать о себе это плохо? Вот о ком думать я точно никогда не буду, так это о тебе Кремлев. Мне вообще все равно, существуешь ты или нет.
Да вот тоже не понял, это же государство 30 лет нас просило не лезьте , не интересуетесь политикой,без вас все решим, сделаем, а тут оказывается нам надо думать о государстве....
+13
0
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Ivan Balashov
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Комментарий удален модератором
С удовлетворением "высоких" запросов прекрасно справятся частные компании. Да и с более приземлёнными потребностями они справятся в разы лучше всяких чиновников.
+13
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MikhaL
А еще я в неё ем (с)
+15
-2
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Ковид 07.10.52
Как надоели эти нью-патриоты...и мать приплетут, родину....тьфу...
+15
-3
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Костя Паркер
Судя по тому какую он дичь начал гнать, он уже осознал что IBA жить осталось не долго.
+13
-1
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Мага осторожный
мы должны жить и для общества. Деревья и цветы не только для себя же существуют, дарят запахи. Так и люди должны!» – сказал президент..... От Кремлева просто смердит
+14
-2
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Dr. J 24
от отца он отказался получается раз его фамилию поменял
+10
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