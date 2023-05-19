Кремлев о смене спортивного гражданства: «То же самое, что от матери отказаться. Когда кто-то бежит, он думает только о себе»

Умар Кремлев осудил смену спортивного гражданства.

«То же самое, что от матери отказаться. Для меня это боль. Но в этом виноваты и наши спортивные руководители. Они же едут на ОИ, чтобы страну представить.

Нашим функционерам надо заняться прямыми обязанностями. И создать для спортсменов альтернативу, чтобы они смогли реально соревноваться на достойных турнирах.

Никогда нельзя страну осуждать и поливать, когда тяжелое время наступает. Когда кто-то бежит, он думает только о себе.

Но мы должны жить и для общества. Деревья и цветы не только для себя же существуют, дарят запахи. Так и люди должны!» – сказал президент IBA Умар Кремлев.

Умар Кремлев: «Не должно существовать чиновников, которые хотят лишить спортсмена флага или гимна»