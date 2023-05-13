Умар Кремлев: «Призовой фонд следующего чемпионата мира составит 10 миллионов долларов»

Стал известен размер призового фонда следующего чемпионата мира по боксу.

«Призовой фонд следующего чемпионата мира составит 10 миллионов долларов. Я знаю, как это важно представлять свою страну, но не менее важно зарабатывать, обеспечивать себя и свои семьи. Сейчас впервые будут награждены боксеры, которые заняли пятые места на чемпионате мира. Ребята получат по три тысячи долларов. А на следующем чемпионате мира, боксеры, занявшие пятые места, получат по десять тысяч.

Спортсмен, занявший призовое место на турнире, должен отдать 10% от полученных средств тренеру. Я хочу, чтобы тренеры тоже зарабатывали за счет наших чемпионатов. Моя задача – сделать чемпионат мира самым главным турниром для боксеров. Мы боремся за честность и прозрачность. Если столкнетесь с несправедливостью, то обязательно сообщайте – будем разбираться. Можете сообщать лично мне.

IBA – ваш боксерский дом. У нас нет никакой политики – только бокс. Мы будем защищать интересы боксеров, тренеров и федераций», – заявил президент IBA Умар Кремлев.

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