Валуев – о решении МОК в отношении IBA: «Это политика и неправомерно»

Теги Николай Валуев МОК IBA бокс Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев назвал политическим решение МОК в отношении IBA.

«Это неправомочное решение, чисто политическое. По всей видимости, они хотят признать оппозиционную организацию, но даже если они этого и не хотят, то их к этому склоняют.

В сегодняшних реалиях IBA будет сложно отстоять свои права, нет никакой надежды – о справедливости международных судов сегодня говорить не приходится», – сказал бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA

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