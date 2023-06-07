Валуев – о решении МОК в отношении IBA: «Это политика и неправомерно»

Николай Валуев назвал политическим решение МОК в отношении IBA.

«Это неправомочное решение, чисто политическое. По всей видимости, они хотят признать оппозиционную организацию, но даже если они этого и не хотят, то их к этому склоняют.

В сегодняшних реалиях IBA будет сложно отстоять свои права, нет никакой надежды – о справедливости международных судов сегодня говорить не приходится», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

Исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA