Обновлен рейтинг IBA: Казахстан – лидер, Узбекистан и Россия – в топ-3
Международная ассоциация бокса (IBA) обновила рейтинг сборных после ЧМ по боксу.
Казахстан сохранил за собой первое место с 81 000 баллов, также в тройку лидеров входят Узбекистан и Россия.
Полный список лидеров рейтинга IBA выглядит так:
1. Казахстан – 81 000
2. Узбекистан – 60 800
3. Россия – 58050
4. Индия – 55 500
5. Куба – 45 300
6. Бразилия – 43 400
7. Италия – 38 980
8. Турция – 38 450
9. Мексика – 37 650
10. США – 34 950.
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