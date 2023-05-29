Обновлен рейтинг IBA: Казахстан – лидер, Узбекистан и Россия – в топ-3

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Международная ассоциация бокса (IBA) обновила рейтинг сборных после ЧМ по боксу.

Казахстан сохранил за собой первое место с 81 000 баллов, также в тройку лидеров входят Узбекистан и Россия.

Полный список лидеров рейтинга IBA выглядит так:

1. Казахстан – 81 000

2. Узбекистан – 60 800

3. Россия – 58050

4. Индия – 55 500

5. Куба – 45 300

6. Бразилия – 43 400

7. Италия – 38 980

8. Турция – 38 450

9. Мексика – 37 650

10. США – 34 950. 

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