Махачев – о Павловиче: «Он может с любым разобраться. У Сергея сумасшедшая сила. Он меня как-то оттолкнул, что у меня аж шея болела»

Теги UFC MMA Джон Джонс Сергей Павлович Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махаччв признался, что впечатлен физической силой Сергея Павловича.

«Сергею Павловичу будет тяжело с Джоном Джонсом, но он может с любым разобраться. Я работал с ним, когда в AKA был. Тренировался с ним в партере – у него сумасшедшая сила. Сергей меня как-то оттолкнул, что у меня аж шея болела.

Очень физически одаренный парень. У нас разница в весе была 20-30 кг – работали в партере, чтобы особо не рисковать. Все видят, что если Павлович в кого-то попадает, то соперник сразу падает», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

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