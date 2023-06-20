Ислам Махачев: «Был в Америке, просил у руководства UFC бой летом, но мне сказали, что тогда я не успею в Абу-Даби подраться»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев назвал причину отсутствия своих боев в летнем карде.

«Я был в Америке, встречался с руководством UFC. Просил бой летом, но мне сказали, что тогда я не успею в Абу-Даби подраться, а у них в планах именно это.

Царукян? Без проблем, почему нет. Пусть доказывает победами, что достоин титульного боя. Готов драться с Волкановски и Порье – мне все равно, что руководство скажет, то и будет», – заявил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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1 комментарий

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sanek maloi
Шейхи заскучали, пора лететь развлекать, Чимаев вывозит только в интернетах, Бача бази один не справится, Махачев поможет)))
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+3
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