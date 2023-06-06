Григорий Пономарев: «Джон Джонс – наиумнейший Эйнштейн. К нему нужно подготовиться, с ним нужно подумать»
Боец MMA Пономарев уверен, что пояс полутяжелого веса UFC скоро выиграет россиянин.
«Кто первый подерется за титул, тот и станет чемпионом. Неоднозначный момент только в тяжелом весе. Там наиумнейший Эйнштейн – Джон Джонс. К нему нужно подготовиться, с ним нужно подумать.
В полутяжелом весе однозначно пояс будет в России. А вот в тяжелом весе придется попыхтеть. Но там может произойти все что угодно», – заявил боец MMA Григорий Пономарев.
Напомним, что сейчас титул чемпиона полутяжелого веса UFC у Джамала Хилла.
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