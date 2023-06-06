Григорий Пономарев: «Джон Джонс – наиумнейший Эйнштейн. К нему нужно подготовиться, с ним нужно подумать»

Боец MMA Пономарев уверен, что пояс полутяжелого веса UFC скоро выиграет россиянин.

«Кто первый подерется за титул, тот и станет чемпионом. Неоднозначный момент только в тяжелом весе. Там наиумнейший Эйнштейн – Джон Джонс. К нему нужно подготовиться, с ним нужно подумать.

В полутяжелом весе однозначно пояс будет в России. А вот в тяжелом весе придется попыхтеть. Но там может произойти все что угодно», – заявил боец MMA Григорий Пономарев.

Напомним, что сейчас титул чемпиона полутяжелого веса UFC у Джамала Хилла.

Павлович – Гончарову, поставившего Сергея выше Джонса: «Евгений, 🤝»

Орловский – о Павловиче: «Камень. Он станет чемпионом»