Григорий Пономарев: «Джон Джонс – наиумнейший Эйнштейн. К нему нужно подготовиться, с ним нужно подумать»

Теги UFC MMA Джон Джонс Сергей Павлович Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Пономарев уверен, что пояс полутяжелого веса UFC скоро выиграет россиянин.

«Кто первый подерется за титул, тот и станет чемпионом. Неоднозначный момент только в тяжелом весе. Там наиумнейший Эйнштейн – Джон Джонс. К нему нужно подготовиться, с ним нужно подумать.

В полутяжелом весе однозначно пояс будет в России. А вот в тяжелом весе придется попыхтеть. Но там может произойти все что угодно», – заявил боец MMA Григорий Пономарев.

Напомним, что сейчас титул чемпиона полутяжелого веса UFC у Джамала Хилла.

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4 комментария

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Andrew_v
Эйнштейн, а также Менделеев - Джонс отличник по химии
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notfromrashka
Джонс психолог, но в РФ психология не в почете, в почете химия
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Johnny Walker
Энштейн, котрый без химии как ноль без палочки.
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Ват-сон
Ответ Andrew_v
Эйнштейн, а также Менделеев - Джонс отличник по химии
ну, это уже тонкости))
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