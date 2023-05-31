Джефф Монсон: «Проведу последний поединок в родной Уфе»

Джефф Монсон проведет прощальный бой в Уфе.

«Уфа стала для меня родным городом, где я проведу свой последний бой. В этом городе моя семья, мои друзья, и именно в Башкортостане я буду вести свою политическую деятельность.

Моя цель – строить спортивные школы для детей в Башкортостане и работать с молодежью. Для меня большой праздник – провести свой последний бой в родной Уфе», – сказал .

Монсон – о поединке с Емельяненко: «Это будет мой последний бой, поэтому очень важно победить»