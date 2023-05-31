Джефф Монсон: «Проведу последний поединок в родной Уфе»
Джефф Монсон проведет прощальный бой в Уфе.
«Уфа стала для меня родным городом, где я проведу свой последний бой. В этом городе моя семья, мои друзья, и именно в Башкортостане я буду вести свою политическую деятельность.
Моя цель – строить спортивные школы для детей в Башкортостане и работать с молодежью. Для меня большой праздник – провести свой последний бой в родной Уфе», – сказал Джефф Монсон.
Монсон – о поединке с Емельяненко: «Это будет мой последний бой, поэтому очень важно победить»
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