Джефф Монсон: «Проведу последний поединок в родной Уфе»

Теги Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон проведет прощальный бой в Уфе.

«Уфа стала для меня родным городом, где я проведу свой последний бой. В этом городе моя семья, мои друзья, и именно в Башкортостане я буду вести свою политическую деятельность.

Моя цель – строить спортивные школы для детей в Башкортостане и работать с молодежью. Для меня большой праздник – провести свой последний бой в родной Уфе», – сказал Джефф Монсон.

Монсон – о поединке с Емельяненко: «Это будет мой последний бой, поэтому очень важно победить»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Чистокровный башкорт !!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий