Биспинг объяснил, почему хочет победы Оливейры над Махачевым, Абдель-Азиз ответил: «Этого не случится, чемп»
Майкл Биспинг и Али Абдель-Азиз обменялись сообщениями из-за боя Махачева и Оливейры.
«Контекст важен. Я сказал, что было бы здорово, если бы Чарльз победил, потому что появится шумиха. Дело не в каком-то фаворитизме», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.
«Этого никогда не случится, чемп», – ответил ему менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.
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