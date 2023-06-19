Биспинг объяснил, почему хочет победы Оливейры над Махачевым, Абдель-Азиз ответил: «Этого не случится, чемп»

Теги UFC Майкл Биспинг легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Майкл Биспинг и Али Абдель-Азиз обменялись сообщениями из-за боя Махачева и Оливейры.

«Контекст важен. Я сказал, что было бы здорово, если бы Чарльз победил, потому что появится шумиха. Дело не в каком-то фаворитизме», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

«Этого никогда не случится, чемп», – ответил ему менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.

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2 комментария

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Juninho P.
тут морской обитатель прав. ислам всю жизнь занимается вольной борьбой и на земле у оливейры, при всей его силы грепплинга, шансов 0.
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pasha_t
Ответ Juninho P.
тут морской обитатель прав. ислам всю жизнь занимается вольной борьбой и на земле у оливейры, при всей его силы грепплинга, шансов 0.
Что за морской обитатель о чем он а потом каааак сообразил)))
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