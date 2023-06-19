Биспинг объяснил, почему хочет победы Оливейры над Махачевым, Абдель-Азиз ответил: «Этого не случится, чемп»

Майкл Биспинг и Али Абдель-Азиз обменялись сообщениями из-за боя Махачева и Оливейры.

«Контекст важен. Я сказал, что было бы здорово, если бы победил, потому что появится шумиха. Дело не в каком-то фаворитизме», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

«Этого никогда не случится, чемп», – ответил ему менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.

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