Махачев – о рейтинге P4P: «В UFC своя политика: ставят того, кого выгодно»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев раскритиковал UFC за рейтинг P4P.

«Почему не считаю, что Джон Джонс заслуживает первой строчки в рейтинге P4P? Ну, он вернулся, побил не чемпиона, а парня, который недавно проиграл.

Я дрался с парнем, который стоит на первом месте [в рейтинге]. Не знаю, в UFC своя политика: кого им выгодно поставить на первое место, кого хотят раскачать...

Они умеют это хорошо делать», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.

Ислам Махачев: «Как Джонс может быть №1?»

Махачев – о Царукяне: «Он пытается заработать имя на мне. Пора доказывать боями»

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
махачев известен благодаря хабибу, а того в свое время раскутил Конор, иначе эти косноязычные только бы и были известны в аулах
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
z3yjyzh29x
Ну как бы тебе тоже дали бой за титульник явно не без помощи
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SKA Rostov1992
Ответ Мага осторожный
махачев известен благодаря хабибу, а того в свое время раскутил Конор, иначе эти косноязычные только бы и были известны в аулах
Ну да... это же Хабиб выходит в клетку вместо Махачева
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арни Терминатор
Джонс очкошника побил
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kuatov_zhasulan@mail.ru
У Джонса 15 побед в титульных боях. А сколько у тебя? 2?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ват-сон
Ответ kuatov_zhasulan@mail.ru
У Джонса 15 побед в титульных боях. А сколько у тебя? 2?
P4P за выслугу лет дают?
а, ну тогда Джонс может не переживать пока кто-то не набьет 16 побед в титульниках)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ Мага осторожный
махачев известен благодаря хабибу, а того в свое время раскутил Конор, иначе эти косноязычные только бы и были известны в аулах
Дай адрес, пожарных и скорую вызову)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scorpion
Ну про Джонса он зря так...человек столько раз пояс защищал и столько великих чемпионов побил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ральф шумахер
Ответ z3yjyzh29x
Ну как бы тебе тоже дали бой за титульник явно не без помощи
да и ,,победу,,в этом бою
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий