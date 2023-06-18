Махачев – о рейтинге P4P: «В UFC своя политика: ставят того, кого выгодно»
Ислам Махачев раскритиковал UFC за рейтинг P4P.
«Почему не считаю, что Джон Джонс заслуживает первой строчки в рейтинге P4P? Ну, он вернулся, побил не чемпиона, а парня, который недавно проиграл.
Я дрался с парнем, который стоит на первом месте [в рейтинге]. Не знаю, в UFC своя политика: кого им выгодно поставить на первое место, кого хотят раскачать...
Они умеют это хорошо делать», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.
Ислам Махачев: «Как Джонс может быть №1?»
Махачев – о Царукяне: «Он пытается заработать имя на мне. Пора доказывать боями»
а, ну тогда Джонс может не переживать пока кто-то не набьет 16 побед в титульниках)