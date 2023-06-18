Махачев – о рейтинге P4P: «В UFC своя политика: ставят того, кого выгодно»

Ислам Махачев раскритиковал UFC за рейтинг P4P.

«Почему не считаю, что заслуживает первой строчки в рейтинге P4P? Ну, он вернулся, побил не чемпиона, а парня, который недавно проиграл.

Я дрался с парнем, который стоит на первом месте [в рейтинге]. Не знаю, в UFC своя политика: кого им выгодно поставить на первое место, кого хотят раскачать...

Они умеют это хорошо делать», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.

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