Махачев – о поединке Оливейры и Дариуша: «Болел за Бенеила»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Оливейра - Дариуш Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев поделился впечатлениями от боя между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем.

«Бой был хороший. Оливейра победил, но я болел за Дариуша. Думал, что будет новый вызов для меня.

Да, было бы интересно. Дариуш шел очень хорошо – восемь побед подряд.

Не могу точно сказать, будет ли Оливейра следующим соперником. Будем ждать», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.

Поединок между Оливейрой и Дариушем прошел в соглавном событии UFC 289. Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

Оливейра обратился к Махачеву: «Почему бы нам не подраться в Бразилии?»

Махачев – явный фаворит возможного реванша с Оливейрой по мнению букмекеров

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis0017
А я болел за Оливейру, за него просто невозможно не болеть, человек всю жизнь выше головы прыгает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Перстень Уэстбрука
Сейчас скажут что он боялся реанша с Оливейрой
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий