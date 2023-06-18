Махачев – о поединке Оливейры и Дариуша: «Болел за Бенеила»
Ислам Махачев поделился впечатлениями от боя между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем.
«Бой был хороший. Оливейра победил, но я болел за Дариуша. Думал, что будет новый вызов для меня.
Да, было бы интересно. Дариуш шел очень хорошо – восемь побед подряд.
Не могу точно сказать, будет ли Оливейра следующим соперником. Будем ждать», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.
Поединок между Оливейрой и Дариушем прошел в соглавном событии UFC 289. Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде.
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