Махачев – о поединке Оливейры и Дариуша: «Болел за Бенеила»

Ислам Махачев поделился впечатлениями от боя между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем.

«Бой был хороший. победил, но я болел за . Думал, что будет новый вызов для меня.

Да, было бы интересно. Дариуш шел очень хорошо – восемь побед подряд.

Не могу точно сказать, будет ли Оливейра следующим соперником. Будем ждать», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.

Поединок между Оливейрой и Дариушем прошел в соглавном событии UFC 289. Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

Оливейра обратился к Махачеву: «Почему бы нам не подраться в Бразилии?»

Махачев – явный фаворит возможного реванша с Оливейрой по мнению букмекеров