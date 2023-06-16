Махачев – явный фаворит возможного реванша с Оливейрой по мнению букмекеров
Ислам Махачев открылся фаворитом возможного реванша с Чарльзом Оливейрой.
Коэффициент на победу Махачева составляет 1.29. Успех Оливейры оценивается в 3.85.
Первый поединок между бойцами состоялся в октябре-2022. Махачев победил удушающим приемом во втором раунде.
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Оливейра станет следующим соперником россиянина.
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