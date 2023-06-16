Махачев – явный фаворит возможного реванша с Оливейрой по мнению букмекеров

открылся фаворитом возможного реванша с .

Коэффициент на победу Махачева составляет 1.29. Успех Оливейры оценивается в 3.85.

Первый поединок между бойцами состоялся в октябре-2022. Махачев победил удушающим приемом во втором раунде.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Оливейра станет следующим соперником россиянина.

Оливейра обратился к Махачеву: «Почему бы нам не подраться в Бразилии?»

Оливейра вернулся: брутально нокаутировал Дариуша и потребовал реванш с Махачевым