Махачев – явный фаворит возможного реванша с Оливейрой по мнению букмекеров

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев открылся фаворитом возможного реванша с Чарльзом Оливейрой.

Коэффициент на победу Махачева составляет 1.29. Успех Оливейры оценивается в 3.85.

Первый поединок между бойцами состоялся в октябре-2022. Махачев победил удушающим приемом во втором раунде.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Оливейра станет следующим соперником россиянина.

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2 комментария

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Чувак Г
Если на какой нибудь случайный удар или сабмишн не попадется то Махачев должен выиграть
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Kanan Jarrus
вани ринулись грузить хату на оливейру, но вспомнили что, проиграли ее после боя хабиб джонсон
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