Царукян – о борцовской схватке с Махачевым: «Если он не стоит от накатов, то я могу выиграть 10:0»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян считает себя фаворитом в возможной борцовской схватке с Исламом Махачевым.

«Кто выиграет по вольной борьбе? Нужно надеть борцовки и проверить. Так я не могу сказать. Вольная борьба – это другая стихия, там есть накаты, кресты.

То есть кто в этом лучше будет, тот и может выиграть, потому что там один перевод... Если Ислам плохо от наката стоит, я довольно неплохо качу, я даже вольников качу за счет силы.

Если он от накатов не стоит, я могу выиграть 10:0. А если стоит, то уже тогда будут такие маленькие проблемы. Рубка точно будет, однозначно.

Вообще, есть же сейчас лиги, развиваются лиги по вольной борьбе, и, если бы мне предложили, я бы поборолся с ним по вольной борьбе», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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