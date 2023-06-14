Царукян – о самом сложном сопернике для Махачева: «На первом месте я»
Арман Царукян назвал себя сложнейшим соперником для Ислама Махачева.
«На первом месте я. Второй это... Мне даже в голову не приходит. Гамрот? Нет, его стиль под Ислама не подойдет, он ничего не сможет сделать.
Какая картина возникает в случае реванша? Бой будет тяжелый, но закончится позитивно. Нужно же визуализировать, прокручивать в голове.
Смысл выходить, думая, что 50 на 50. Ты должен выйти с уверенностью, что 100% победишь», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
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Так у него бой с самим Силвой!
И да, привет от Гамрота.....