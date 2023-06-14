Царукян – о самом сложном сопернике для Махачева: «На первом месте я»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян назвал себя сложнейшим соперником для Ислама Махачева.

«На первом месте я. Второй это... Мне даже в голову не приходит. Гамрот? Нет, его стиль под Ислама не подойдет, он ничего не сможет сделать.

Какая картина возникает в случае реванша? Бой будет тяжелый, но закончится позитивно. Нужно же визуализировать, прокручивать в голове.

Смысл выходить, думая, что 50 на 50. Ты должен выйти с уверенностью, что 100% победишь», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Завуров сообщил, что Махачев подерется на UFC 294: «По сопернику непонятно, потому что Оливейра проехался по Дариушу»

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4 комментария

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Roman Patersson
Че опять раздухарился?
Так у него бой с самим Силвой!
И да, привет от Гамрота.....
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Семейная Пара-Азияевропа
правильно говорит чё
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