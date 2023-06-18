Джаред Каннонир: «Изучаю дагестанцев. Хочу быть так же хорош, как все эти Хабибы и Исламы»

Джаред Каннонир заявил, что анализирует поединки с участием дагестанских бойцов.

«Берегитесь, я тоже умею бороться. Еще не продемонстрировал все, на что я способен.

Я изучаю парней из Дагестана, пытаюсь покорить эту вершину. Хочу быть так же хорош, как все эти и .

Хочу быть похожим на них, продолжу работать над грэпплингом. Это был первый бой, в котором я активно пытался провести тейкдаун», – сказал средневес UFC Джаред Каннонир.

В главном событии турнира UFC on ESPN 47 Каннонир победил Марвина Веттори единогласным решением судей.

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