Дариуш – о Хабибе: «Мы могли бы устроить схватку по грэпплингу»

Бенеил Дариуш рассказал о желании провести схватку с Хабибом Нурмагомедовым.

«Может, когда я закончу карьеру, мы могли бы устроить схватку по грэпплингу с . Это отличная идея.

Титульный бой в случае победы? Думаю, это решенный вопрос. Хантер Кэмпбелл [вице-президент UFC] сказал, что я получу титульник.

Я верю им, но посмотрим, что случится. Я действительно хочу подраться с . Он хорош», – сказал легковес UFC Бенеил Дариуш.

Бенеил Дариуш – самый опасный соперник для Ислама Махачева. Это так?

Бенеил Дариуш: «Хотел бы узнать у Хабиба, как он добивается такого кардио и прессинга»