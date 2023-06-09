Дариуш – о Хабибе: «Мы могли бы устроить схватку по грэпплингу»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Бенеил Дариуш рассказал о желании провести схватку с Хабибом Нурмагомедовым.

«Может, когда я закончу карьеру, мы могли бы устроить схватку по грэпплингу с Хабибом. Это отличная идея.

Титульный бой в случае победы? Думаю, это решенный вопрос. Хантер Кэмпбелл [вице-президент UFC] сказал, что я получу титульник.

Я верю им, но посмотрим, что случится. Я действительно хочу подраться с Исламом Махачевым. Он хорош», – сказал легковес UFC Бенеил Дариуш.

Бенеил Дариуш – самый опасный соперник для Ислама Махачева. Это так?

Бенеил Дариуш: «Хотел бы узнать у Хабиба, как он добивается такого кардио и прессинга»

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