Дариуш – о Хабибе: «Мы могли бы устроить схватку по грэпплингу»
Бенеил Дариуш рассказал о желании провести схватку с Хабибом Нурмагомедовым.
«Может, когда я закончу карьеру, мы могли бы устроить схватку по грэпплингу с Хабибом. Это отличная идея.
Титульный бой в случае победы? Думаю, это решенный вопрос. Хантер Кэмпбелл [вице-президент UFC] сказал, что я получу титульник.
Я верю им, но посмотрим, что случится. Я действительно хочу подраться с Исламом Махачевым. Он хорош», – сказал легковес UFC Бенеил Дариуш.
Бенеил Дариуш – самый опасный соперник для Ислама Махачева. Это так?
Бенеил Дариуш: «Хотел бы узнать у Хабиба, как он добивается такого кардио и прессинга»
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