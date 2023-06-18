Каннонир установил рекорд среднего веса по количеству значимых ударов за бой

Джаред Каннонир установил рекорд среднего веса UFC по количеству значимых ударов за бой.

В поединке с Марвином Веттори американец нанес 249 ударов. Предыдущий рекорд принадлежал – 186 значимых ударов.

Напомним, что бой между и Веттори прошел в главном событии турнира UFC on ESPN 47. Каннонир победил единогласным решением судей.

Веттори проиграл Каннониру на UFC on ESPN 47

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