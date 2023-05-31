Каннонир – о возможном бое с Чимаевым: «Он зверь в клетке, но я не боюсь»

Джаред Каннонир заявил, что готов к бою с Хамзатом Чимаевым.

«В клетке Хамзат точно зверь. Я не собираюсь его недооценивать. Он борец, так что для меня это был бы интересный лагерь.

Потому что я расту, когда борюсь с такими ребятами. Такие тренировочные лагеря – отличная возможность вырасти. А все, кто пытался бороться со мной, в итоге оказывались в дерьме», – сказал средневес UFC Джаред Каннонир.

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