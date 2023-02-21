Ислам Махачев: «Я на 50-60% выполнил план Хабиба в бою с Волкановски»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал отсутствие в углу на поединке с .

«Отсутствие Хабиба сильно повлияло. 100% я бы больше выложился – его подсказки очень важны. Бывало не раз, что он выкрикивал подсказки и они срабатывали.

Когда я в клетку выходил на бой с Волкановски, он уже звонил, давал советы. Думаю, что я на 50-60% выполнил его план», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

На UFC 284 Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.

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