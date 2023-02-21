Ислам Махачев: «Я на 50-60% выполнил план Хабиба в бою с Волкановски»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал отсутствие Хабиба Нурмагомедова в углу на поединке с Алексом Волкановски.

«Отсутствие Хабиба сильно повлияло. 100% я бы больше выложился – его подсказки очень важны. Бывало не раз, что он выкрикивал подсказки и они срабатывали.

Когда я в клетку выходил на бой с Волкановски, он уже звонил, давал советы. Думаю, что я на 50-60% выполнил его план», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

На UFC 284 Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.

«Махачев получил по заднице». Бойцы UFC раскритиковали судей из-за победы Ислама

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2 комментария

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Александр Кудрявцев
Ну в принципе то надо 100% выполнять
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Danil Kasablancas
НЕ раз
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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