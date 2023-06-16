Взвешивание перед UFC on ESPN 47: Веттори и Каннонир показали одинаковый вес, Царукян и Силва – тоже

Теги UFC MMA Муслим Салихов Джаред Каннонир Арман Царукян Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, прошла церемония взвешивания перед UFC on ESPN 47.

В главном событии турнира пройдет поединок в среднем весе между Марвином Веттори и Джаредом Каннониром.

Результаты взвешивания:

Марвин Веттори (84,1 кг) – Джаред Каннонир (84,1 кг)

Арман Царукян (70,5 кг) – Хоаким Силва (70,5 кг)

Армен Петросян (84,4 кг) – Кристиан Данкан (84,4 кг)

Пэт Сабатини (65,8 кг) – Лукас Алмейда (66 кг)

Мануэль Торрес (70,8 кг) – Николас Мотта (70,5 кг)

Муслим Салихов (77,1 кг) – Николас Далби (77,3 кг)

Царукян – о Силве: «Фавориты тоже проигрывают, так что я не недооцениваю его»

Салихов – о бое против Далби: «Буду искать финиш. Не хочу оставлять решение за судьями»

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