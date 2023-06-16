Взвешивание перед UFC on ESPN 47: Веттори и Каннонир показали одинаковый вес, Царукян и Силва – тоже
В Лас-Вегасе, штат Невада, прошла церемония взвешивания перед UFC on ESPN 47.
В главном событии турнира пройдет поединок в среднем весе между Марвином Веттори и Джаредом Каннониром.
Результаты взвешивания:
Марвин Веттори (84,1 кг) – Джаред Каннонир (84,1 кг)
Арман Царукян (70,5 кг) – Хоаким Силва (70,5 кг)
Армен Петросян (84,4 кг) – Кристиан Данкан (84,4 кг)
Пэт Сабатини (65,8 кг) – Лукас Алмейда (66 кг)
Мануэль Торрес (70,8 кг) – Николас Мотта (70,5 кг)
Муслим Салихов (77,1 кг) – Николас Далби (77,3 кг)
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