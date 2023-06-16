Салихов – о бое против Далби: «Буду искать финиш. Не хочу оставлять решение за судьями»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Муслим Салихов Бокс/MMA/UFC

Муслим Салихов заявил, что планирует досрочно победить Николаса Далби.

«Он ударник, который пытается бороться. Очень крепкий соперник, боец высокого уровня. Думаю, интересный бой будет.

Я всегда буду искать финиш, как и во всех своих боях. Не хочу оставлять это на судей», – сказал полусредневес UFC Муслим Салихов.

Поединок между Салиховым и Далби пройдет в ночь на 18 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Муслим Салихов: «У меня отличная команда, я готов к большим боям»

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