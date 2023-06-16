Салихов – о бое против Далби: «Буду искать финиш. Не хочу оставлять решение за судьями»

Муслим Салихов заявил, что планирует досрочно победить Николаса Далби.

«Он ударник, который пытается бороться. Очень крепкий соперник, боец высокого уровня. Думаю, интересный бой будет.

Я всегда буду искать финиш, как и во всех своих боях. Не хочу оставлять это на судей», – сказал полусредневес UFC Муслим Салихов.

Поединок между Салиховым и Далби пройдет в ночь на 18 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Муслим Салихов: «У меня отличная команда, я готов к большим боям»

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