Царукян хочет провести поединок с Бобби Грином: «У меня все еще нет соперника»

Теги UFC MMA Арман Царукян Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян бросил вызов Бобби Грину.

«У меня все еще нет соперника, так что если тебе нужны деньги...» – написал боец UFC Арман Царукян в социальных сетях, отметив аккаунт Грина в публикации.

На турнире UFC Fight Night 222 Бобби Грин победил Джареда Гордона техническим нокаутом в первом раунде, но поединок признали несостоявшимся из-за столкновения бойцов головами.

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2 комментария

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Bosniec
Зачем этот бой Царукяну? Грин ведь даже не входит в топ-15 рейтинга
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Андрей Макаров
Самый логичный бой это с Физиевым
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