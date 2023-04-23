Царукян хочет провести поединок с Бобби Грином: «У меня все еще нет соперника»

Арман Царукян бросил вызов Бобби Грину.

«У меня все еще нет соперника, так что если тебе нужны деньги...» – написал боец UFC Арман Царукян в социальных сетях, отметив аккаунт Грина в публикации.

На турнире UFC Fight Night 222 Бобби Грин победил Джареда Гордона техническим нокаутом в первом раунде, но поединок признали несостоявшимся из-за столкновения бойцов головами.

UFC ищет Царукяну соперника на номерной турнир 6 мая (Metaratings)

Арман Царукян вызвал Бенеила Дариуша на бой: «Ты знаешь, что нет причин откладывать это»