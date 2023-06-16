Царукян – о Силве: «Фавориты тоже проигрывают, так что я не недооцениваю его»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян поделился ожиданиями от боя с Хоакимом Силвой.

«Мой идеальный план – нокаутировать его в первом раунде. Но бой есть бой. Ты никогда не знаешь, что произойдет.

Фавориты тоже проигрывают, так что я не недооцениваю его. У соперника уже восемь боев в UFC, он крепкий парень», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Поединок между Царукяном и Силвой состоится на турнире UFC Vegas 75, который пройдет в ночь на 18 июня.

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1 комментарий

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SGambler
Че то он разболтался за эту неделю, из достижений только то что проиграл решением Махачеву, а словами уже чемпионов легко побеждает, так что вангую что его спустят с небес.
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