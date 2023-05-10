Вартанян – о Царукяне: «Топы избегают его и держатся за свои места»

Эдуард Вартанян прокомментировал анонс боя между Арманом Царукяном и Хоакимом Силвой.

«Топы действительно избегают Армана. Но ему надо драться, а не простаивать, поэтому он принял бой с Силвой. Ему все равно, с кем драться. Думаю, что после победы у него будет возможность провести бой с соперником из топ-5. С тем же Джастином Гейджи, хотя и он будет избегать Армана.

Он молод, один из самых молодых легковесов в топ-15, постоянно учится и прогрессирует. А они просто держатся за свои места любой ценой. Но время Царукяна еще придет», – сказал боец ACA Эдуард Вартанян.

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