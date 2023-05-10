Вартанян – о Царукяне: «Топы избегают его и держатся за свои места»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Эдуард Вартанян Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян прокомментировал анонс боя между Арманом Царукяном и Хоакимом Силвой.

«Топы действительно избегают Армана. Но ему надо драться, а не простаивать, поэтому он принял бой с Силвой. Ему все равно, с кем драться. Думаю, что после победы у него будет возможность провести бой с соперником из топ-5. С тем же Джастином Гейджи, хотя и он будет избегать Армана.

Он молод, один из самых молодых легковесов в топ-15, постоянно учится и прогрессирует. А они просто держатся за свои места любой ценой. Но время Царукяна еще придет», – сказал боец ACA Эдуард Вартанян.

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8 комментариев

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Oleg Where
Ответ Isa Babaev
Поэтому его Гамрот все 5 раундов возил ?
Гамрот из 21 тейдауна выполнил 6, нанес меньше акцентированных ударов, побывал в нокдауне - это называется возил? xD

Зачем ты здесь вообще разговариваешь?
+10
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jonnysilverhand01
Армянская солидарность
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Максим Медов
Армянин хвалит армянина. Кто его избегает? Ему предлагали бой, он прошел лагерь, но отказался, мол, для Ислама нужно было готовиться иначе.
+4
0
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Иса Умаров
Ответ Isa Babaev
Поэтому его Гамрот все 5 раундов возил ?
ты шибаешься. или вообще не смотрел бой. не смеши народ
+4
0
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Isa Babaev
Поэтому его Гамрот все 5 раундов возил ?
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Spirt Ru
Цыгане друг дружку не бросают.)) Атак лучше бой с Физиеввм посмотреть. Да и с какими топами?Гэмрот, вообще топ? Его,ведь он не прошёл. Хотя,у букмекеров был фаворитом неоспоримым. Переоценнен . Посмотрим ,как он дальше биться будет. С Исламом в финале было бы , конечно прикольно посмотреть.
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Екатерина Наумова
Ответ jonnysilverhand01
Армянская солидарность
Причем здесь солидарность? Он прав по-факту. А эти высокомерные вечные околочемпы, типа Порье и Гетжи, уже достали.
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Akimakim
Ответ Максим Медов
Армянин хвалит армянина. Кто его избегает? Ему предлагали бой, он прошел лагерь, но отказался, мол, для Ислама нужно было готовиться иначе.
Ему предложили, его право отказаться. В чем претензия? Напомни, часто кто-то из Нурмагомедовых выходил на коротком уведомлении?
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