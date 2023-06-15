Арман Царукян: «Оливейра – это подарок, я легко размажу его»

Арман Царукян заявил, что без проблем победит Чарльза Оливейру.

«Чарльз – хороший соперник, классный боец. У него много опыта. Но для меня Чарльз – это подарок, который я легко размажу. Потому что его стиль удобен для меня.

Я думал, что Дариуш победит Оливейру. Полагаю, что это был его последний шанс на титульный бой. Потому что если бы он выиграл, то мог бы драться с Исламом Махачевым. Он не такой молодой, как я. Думал, что он выложится в этом бою», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Напомним, что Чарльз Оливейра нокаутировал в первом раунде Бенеила Дариуша на турнире UFC 289.

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