Царукян – о бое с Дариушем: «UFC не заинтересован в этом»
Арман Царукян заявил, что в UFC не хотят давать ему бой с Бенеилом Дариушем.
«Респект Бенеилу Дариушу за то, что был готов подраться со мной 6 мая. Жаль, но UFC не заинтересован в этом поединке. Надеюсь, что однажды мы встретимся», – написал Арман Царукян в соцсетях, отметив аккаунт Дариуша в публикации.
«Я уверен, что мы еще встретимся. Удачи», – ответил Бенеил Дариуш.
Ранее Дариуш сообщил, что на турнире UFC 289 он подерется с Чарльзом Оливейрой.
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