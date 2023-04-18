Царукян – о бое с Дариушем: «UFC не заинтересован в этом»

Арман Царукян заявил, что в UFC не хотят давать ему бой с Бенеилом Дариушем.

«Респект Бенеилу Дариушу за то, что был готов подраться со мной 6 мая. Жаль, но UFC не заинтересован в этом поединке. Надеюсь, что однажды мы встретимся», – написал в соцсетях, отметив аккаунт Дариуша в публикации.

«Я уверен, что мы еще встретимся. Удачи», – ответил Бенеил Дариуш.

Ранее Дариуш сообщил, что на турнире UFC 289 он подерется с Чарльзом Оливейрой.

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