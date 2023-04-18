Царукян – о бое с Дариушем: «UFC не заинтересован в этом»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Арман Царукян Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян заявил, что в UFC не хотят давать ему бой с Бенеилом Дариушем.

«Респект Бенеилу Дариушу за то, что был готов подраться со мной 6 мая. Жаль, но UFC не заинтересован в этом поединке. Надеюсь, что однажды мы встретимся», – написал Арман Царукян в соцсетях, отметив аккаунт Дариуша в публикации.

«Я уверен, что мы еще встретимся. Удачи», – ответил Бенеил Дариуш.

Ранее Дариуш сообщил, что на турнире UFC 289 он подерется с Чарльзом Оливейрой.

Арман Царукян вызвал Бенеила Дариуша на бой: «Ты знаешь, что нет причин откладывать это»

Ренато Мойкано снялся с боя против Армана Царукяна (MMA Junkie)

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мама Живанилда
Дариуш настоящий воин. Не расстроился бы увидеть его чемпионом.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий