Царукян ответил на отказ Чендлера: «Вышвырните его из рейтингов»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Российский легковес UFC Арман Царукян отреагировал на слова Майкла Чендлера, который отказался проводить с ним бой.

Американец заявил, что его больше интересует соперничество с Конором Макгрегором в новом сезоне The Ultimate Fighter.

«Тогда вышвырните его из рейтингов», – написал Царукян.

Чендлер ответил на вызов Царукяна: «Нет, спасибо, мужик. Я хочу бой с Конором и The Ultimate Fighter»

Царукян вызвал Чендлера на бой: «Самый низкий IQ в дивизионе против нового поколения ММА»

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6 комментариев

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Иса Умаров
Такие как чендлер тормозят молодых топов. Зашквары не хотят терять рейтинг
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Александр Степанов
Ответ Oleg Where
Нельзя вышвырнуть, несмотря на то, что он бьет пенсов, у него 5 боев в UFC - из них 2 выступления вечера, 2 лучших боя вечера, и пятый чемпионский с Оливейрой тоже был веселый бой. + он красиво разговаривает =) мал золотник, да дорог
У Царукяна тоже три бонуса в последних трех боях)
При этом только одно поражение из них, Чендлер же уже три боя подряд проиграл)
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zzzeeerrrooo
Ответ Wrister-Killer
за выступления вечера и бои вечера рейтинг не дают, рейтинг определяется победами. У Чендлера 2-3 рекорд с победами над людьми, которых уже даже в рейтинге нет либо где-то внизу.
Чендлер делает шоу за это его и любят
Да он проигрывает , но бои конкурентные
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Wrister-Killer
Ответ Oleg Where
Нельзя вышвырнуть, несмотря на то, что он бьет пенсов, у него 5 боев в UFC - из них 2 выступления вечера, 2 лучших боя вечера, и пятый чемпионский с Оливейрой тоже был веселый бой. + он красиво разговаривает =) мал золотник, да дорог
за выступления вечера и бои вечера рейтинг не дают, рейтинг определяется победами. У Чендлера 2-3 рекорд с победами над людьми, которых уже даже в рейтинге нет либо где-то внизу.
+1
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Oleg Where
Нельзя вышвырнуть, несмотря на то, что он бьет пенсов, у него 5 боев в UFC - из них 2 выступления вечера, 2 лучших боя вечера, и пятый чемпионский с Оливейрой тоже был веселый бой. + он красиво разговаривает =)
мал золотник, да дорог
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artem klishin
так-то да. для боя с Конором сейчас не нужна рейтинговая позиция. только имя.
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