Царукян ответил на отказ Чендлера: «Вышвырните его из рейтингов»
Российский легковес UFC Арман Царукян отреагировал на слова Майкла Чендлера, который отказался проводить с ним бой.
Американец заявил, что его больше интересует соперничество с Конором Макгрегором в новом сезоне The Ultimate Fighter.
«Тогда вышвырните его из рейтингов», – написал Царукян.
Чендлер ответил на вызов Царукяна: «Нет, спасибо, мужик. Я хочу бой с Конором и The Ultimate Fighter»
Царукян вызвал Чендлера на бой: «Самый низкий IQ в дивизионе против нового поколения ММА»
При этом только одно поражение из них, Чендлер же уже три боя подряд проиграл)
Да он проигрывает , но бои конкурентные
мал золотник, да дорог