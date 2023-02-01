Царукян ответил на отказ Чендлера: «Вышвырните его из рейтингов»

Российский легковес UFC Арман Царукян отреагировал на слова , который отказался проводить с ним бой.

Американец заявил, что его больше интересует соперничество с Конором Макгрегором в новом сезоне The Ultimate Fighter.

«Тогда вышвырните его из рейтингов», – написал Царукян.

Чендлер ответил на вызов Царукяна: «Нет, спасибо, мужик. Я хочу бой с Конором и The Ultimate Fighter»

Царукян вызвал Чендлера на бой: «Самый низкий IQ в дивизионе против нового поколения ММА»