Взвешивание перед Bellator 297: Немков легче Ромеро, Фрейре тяжелее Петтиса

Теги Bellator Фил Дэвис Йоэль Ромеро Кори Андерсон Вадим Немков Bellator 297 Бокс/MMA/UFC

В Чикаго, штат Иллинойс, прошла церемония взвешивания перед Bellator 297.

В главном событии турнира пройдет поединок за титул в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро.

Результаты взвешивания:

Вадим Немков (92,4 кг) – Йоэль Ромеро (93 кг)

Серхио Петтис (60,8 кг) – Патрисио Фрейре (60,9 кг)

Кори Андерсон (93 кг) – Фил Дэвис (93,4 кг)

Дэниэл Джеймс (120,2 кг) – Гохан Шарикам (111,6 кг)

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