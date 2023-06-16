Взвешивание перед Bellator 297: Немков легче Ромеро, Фрейре тяжелее Петтиса
В Чикаго, штат Иллинойс, прошла церемония взвешивания перед Bellator 297.
В главном событии турнира пройдет поединок за титул в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро.
Результаты взвешивания:
Вадим Немков (92,4 кг) – Йоэль Ромеро (93 кг)
Серхио Петтис (60,8 кг) – Патрисио Фрейре (60,9 кг)
Кори Андерсон (93 кг) – Фил Дэвис (93,4 кг)
Дэниэл Джеймс (120,2 кг) – Гохан Шарикам (111,6 кг)
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