Вадим Немков – об обстановке в Белгороде: «У нас постоянно что-то прилетает. Поначалу все было в диковину, а сейчас уже привыкли»

Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал об обстановке в родной Белгородской области.

«Ну, во-первых, привык уже, потому что у нас постоянно там что-то прилетает, стреляет. Привыкаешь к этому делу, если честно.

Если поначалу все было в диковину, то сейчас уже привыкли. Но все равно сейчас обострение идет, наступление со стороны Украины, обстреливают.

Белгород – без изменений, ПВО сбивает все. Томаровка, где живут родители и дети, слава Богу не тронута, но она далековато находится от границы.

Знакомым, которые живут в Шебекино, прилетело – приезжали ребята на турбазу, ночевали пару дней, когда обострение было. Сейчас успокоилось, вернулись обратно, живут», – заявил чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Немков подерется с Йоэлем Ромеро 16 июня на турнире Bellator 297 в Чикаго (США).

Немков – о бое с Ромеро: «Не думаю, что он собирается бороться со мной»

Немков – о переносе боя с Ромеро: «Охренел, когда Йоэль в клетку зашел. Потом охренел в раздевалке. Дважды охренел, получается. Или трижды»