Вадим Немков – об обстановке в Белгороде: «У нас постоянно что-то прилетает. Поначалу все было в диковину, а сейчас уже привыкли»

Теги MMA Bellator Йоэль Ромеро Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал об обстановке в родной Белгородской области.

«Ну, во-первых, привык уже, потому что у нас постоянно там что-то прилетает, стреляет. Привыкаешь к этому делу, если честно.

Если поначалу все было в диковину, то сейчас уже привыкли. Но все равно сейчас обострение идет, наступление со стороны Украины, обстреливают.

Белгород – без изменений, ПВО сбивает все. Томаровка, где живут родители и дети, слава Богу не тронута, но она далековато находится от границы.

Знакомым, которые живут в Шебекино, прилетело – приезжали ребята на турбазу, ночевали пару дней, когда обострение было. Сейчас успокоилось, вернулись обратно, живут», – заявил чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Немков подерется с Йоэлем Ромеро 16 июня на турнире Bellator 297 в Чикаго (США).

Немков – о бое с Ромеро: «Не думаю, что он собирается бороться со мной»

Немков – о переносе боя с Ромеро: «Охренел, когда Йоэль в клетку зашел. Потом охренел в раздевалке. Дважды охренел, получается. Или трижды»

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12 комментариев

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Мага осторожный
Спасибо Путину за мирное небо над головой
+13
-4
+9
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Sobachkin
Ответ j30
если бы не путин страну давно бы растоптали еще в начале нулевых
Кто
+4
0
+4
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rdyabin@icloud.com
А что случилось?
+4
-1
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Олег Акимов
Главное, что нет войны.
+2
0
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Ryan T.
Ответ j30
если бы не путин страну давно бы растоптали еще в начале нулевых
Кто растоптали? Господи, вы откуда такие блаженные берётесь?
+4
-2
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Sobachkin
Ну так, а ты что сидишь
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Мага осторожный
Ответ j30
если бы не путин страну давно бы растоптали еще в начале нулевых
У тебя его портрет в красном углу висит и ты на него каждый день молишься видно
+4
-3
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Дмитрий
Ответ Sobachkin
Кто
Как кто? Долларовые миллиардеры, которых тогда было ровно 0, а теперь больше сотни))
+1
0
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uranj
Ответ Ryan T.
Кто растоптали? Господи, вы откуда такие блаженные берётесь?
Ваши же бандерлоги
0
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