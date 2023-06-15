«Я не зашел бы туда, даже если бы там были мои дети». Ромеро пропустил пресс-конференцию перед боем с Немковым из-за боязни высоты

Йоэль Ромеро пропустил пресс‑конференцию накануне боя с Вадимом Немковым из‑за боязни высоты.

Кубинский боец принял участие в мероприятии онлайн, использовав видеоконференцию Zoom.

Дело в том, что пресс‑конференция проходила на 99‑м этаже небоскреба «Уиллис Тауэр» в Чикаго.

«Попасть внутрь этого здания – это тот бой, который мне не суждено выиграть, я уверен в этом. Я не зашел бы туда, даже если бы там были мои дети. Мне и на колесо обозрения сложно с ними подняться, – заявил Йоэль Ромеро.

Титульный бой между Немковым и Ромеро пройдет 16 июня, возглавив турнир Bellator 297 в Чикаго.

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