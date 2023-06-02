Немков – о бое с Ромеро: «Не думаю, что он собирается бороться со мной»

Теги полутяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Фил Дэвис Йоэль Ромеро Кори Андерсон Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков предсказал возможный ход боя с Йоэлем Ромеро.

«Я не думаю, что он собирается бороться со мной. Он старше, а в его возрасте борьба – это слишком тяжело.

Поэтому, я думаю, он будет пытаться наносить контрудары, делать взрывные движения. Это мое видение боя.

Без сомнения, он очень жесткий боец. Но в моем рейтинге он был бы на четвертом месте после Фила Дэвиса, Кори Андерсона и Райана Бейдера», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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1 комментарий

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j30
если не серьезно подготовиться то может случиться лютый апсет
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