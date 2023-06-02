Немков – о бое с Ромеро: «Не думаю, что он собирается бороться со мной»
Вадим Немков предсказал возможный ход боя с Йоэлем Ромеро.
«Я не думаю, что он собирается бороться со мной. Он старше, а в его возрасте борьба – это слишком тяжело.
Поэтому, я думаю, он будет пытаться наносить контрудары, делать взрывные движения. Это мое видение боя.
Без сомнения, он очень жесткий боец. Но в моем рейтинге он был бы на четвертом месте после Фила Дэвиса, Кори Андерсона и Райана Бейдера», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
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