Немков – о бое с Ромеро: «Не думаю, что он собирается бороться со мной»

Вадим Немков предсказал возможный ход боя с Йоэлем Ромеро.

«Я не думаю, что он собирается бороться со мной. Он старше, а в его возрасте борьба – это слишком тяжело.

Поэтому, я думаю, он будет пытаться наносить контрудары, делать взрывные движения. Это мое видение боя.

Без сомнения, он очень жесткий боец. Но в моем рейтинге он был бы на четвертом месте после , и », – сказал чемпион в полутяжелом весе Вадим Немков.

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