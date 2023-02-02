Немков – о новом контракте с Bellator: «В UFC предложили меньше денег, а мне надо семью кормить»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе объяснил, почему продлил контракт с промоушеном.

Немков сказал, что общался о возможном контракте с , но в Bellator ему предложили больше денег.

«Понимаю. Хотят видеть меня в UFC. Мне оставалось провести один бой по контракту с Bellator, и у меня был вариант… в общем, это уже наш разговор с организацией.

Короче, пока вот так. Если все будет хорошо со здоровьем, года в 32 подерусь и в UFC. Мне ведь надо думать, как семью прокормить, как заработать денег.

Это же мое здоровье — каждая сгонка, бои. Если мне в Bellator платят вдвое больше, а соперники такие же по уровню…

Кто-то говорит, что в Bellator пенсионеры, что ты, мол, бьешь слабых. Но я бы не сказал, что , или тот же Англикас слабые.

И тот же Ромеро — неизвестно, как он себя будет чувствовать. Он Дэвису дал хороший бой.

Если в UFC зайду, меня же сразу будут с топами сводить. А заработаю при этом в два раза меньше. О заработке тоже надо думать», – сказал Немков.

Немков – о переносе боя с Ромеро: «Охренел, когда Йоэль в клетку зашел. Потом охренел в раздевалке. Дважды охренел, получается. Или трижды»