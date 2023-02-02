Немков – о новом контракте с Bellator: «В UFC предложили меньше денег, а мне надо семью кормить»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Bellator Фил Дэвис Кори Андерсон Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков объяснил, почему продлил контракт с промоушеном.

Немков сказал, что общался о возможном контракте с UFC, но в Bellator ему предложили больше денег.

«Понимаю. Хотят видеть меня в UFC. Мне оставалось провести один бой по контракту с Bellator, и у меня был вариант… в общем, это уже наш разговор с организацией.

Короче, пока вот так. Если все будет хорошо со здоровьем, года в 32 подерусь и в UFC. Мне ведь надо думать, как семью прокормить, как заработать денег.

Это же мое здоровье — каждая сгонка, бои. Если мне в Bellator платят вдвое больше, а соперники такие же по уровню…

Кто-то говорит, что в Bellator пенсионеры, что ты, мол, бьешь слабых. Но я бы не сказал, что Андерсон, Фил Дэвис или тот же Англикас слабые.

И тот же Ромеро — неизвестно, как он себя будет чувствовать. Он Дэвису дал хороший бой.

Если в UFC зайду, меня же сразу будут с топами сводить. А заработаю при этом в два раза меньше. О заработке тоже надо думать», – сказал Немков.

Немков – о переносе боя с Ромеро: «Охренел, когда Йоэль в клетку зашел. Потом охренел в раздевалке. Дважды охренел, получается. Или трижды»

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3 комментария

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Федор Раскевич
Неужели спонсорская отдача сопоставима? Мне кажется что фан база и приход сильно выше, ведь даже Чендлер зайдя с хороших позиций сразу нахватал контрактов и уже признал увеличение доходов, несмотря на поражения ЮФС и статус чемпиона в белике.
Всё таки Дана дело делает)
+2
0
+2
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Денис Романов
ну юфс зато всяким пимблетам платим огромные деньги а тут доминирующему чемпу белатора не могут нормальные деньги предложить , страннный человек дана уайт
+9
0
+9
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slipar
Честный ответ 👍🏻
+12
-1
+11
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