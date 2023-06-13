Вадим Немков: «Лос-Анджелес и Майами: куча бомжей, мусор везде. Нью-Йорк... там вообще свалка»

Теги MMA Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков рассказал, в каком городе США ему комфортнее всего.

«Чикаго и Сан-Франциско – самые красивые города США, в которых я бывал. Там запоминающаяся архитектура. Лос-Анджелес и Майами хороши тем, что погода кайфовая, океан, но есть много минусов: куча бомжей, мусор везде. Из-за бомжей и мусора много, хотя Майами почище Лос-Анджелеса.

Нью-Йорк... там вообще свалка. Центр или не центр – все равно. А в Чикаго живем в центре, дома красивые. В Нью-Йорке тоже дома красивые, но это не Чикаго», – заявил действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Напомним, что Немков подерется с Йоэлем Ромеро в ночь на 17 июня на турнире Bellator 297.

Вадим Немков – об обстановке в Белгороде: «У нас постоянно что-то прилетает. Поначалу все было в диковину, а сейчас уже привыкли»

Немков про решение остаться в Bellator: «Ни UFC, ни любая другая лига таких условий не предложит»

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8 комментариев

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Ебздрогыч
Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке, слава Богу!
+15
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Олег Акимов
В заголовок вынесли только негатив, хотя он просто сравнил разные города в США и говорил не только о минусах.
+10
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Нету Нету
как бы не говорили а в США попасть очень сложно и желающих полно
+8
-2
+6
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wolkov
А в Чикаго живем в центре, дома красивые.
____________

там есть красивые дома? (с) Брат 2
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0
+3
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Леван Мкртчян
Ответ Олег Акимов
В заголовок вынесли только негатив, хотя он просто сравнил разные города в США и говорил не только о минусах.
Классика кликбейтных заголовок. Я тоже ждал потока скрепного негатива про США от Немкова, а оказалось все в рамках адекватной оценки о жизни в отдельных городах Америки
+5
-2
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graciano
Ответ wolkov
А в Чикаго живем в центре, дома красивые. ____________ там есть красивые дома? (с) Брат 2
В центре, около Миллениум парка, достаточно попсово, хотя там бывает постреливают.
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