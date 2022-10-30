Поветкин поддержал решение WBO признать Усика боксером года: «Он провел сильный бой»

Теги Александр Поветкин тяжелый вес Александр Усик Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Известный российский тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал решение WBO, назвавшей украинского чемпиона мира в тяжелом весе по трем версиям Александра Усика лучшим боксером 2022 года.

«Я согласен с признанием Усика боксером года. Он показал хороший, сильный бой», – сказал Поветкин, вспомнив о победе Александра над Энтони Джошуа.

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