Поветкин поддержал решение WBO признать Усика боксером года: «Он провел сильный бой»

Известный российский тяжеловес прокомментировал решение WBO, назвавшей украинского чемпиона мира в тяжелом весе по трем версиям лучшим боксером 2022 года.

«Я согласен с признанием Усика боксером года. Он показал хороший, сильный бой», – сказал Поветкин, вспомнив о победе Александра над .

Редкач вновь оскорбил Усика: «Зачем тебе костюм на Хеллоуин? Ты и так черт»