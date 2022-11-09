Усик про потенциальный бой с Поветкиным: «У меня не было бы выбора, кроме как просто сильно его побить»

Теги Александр Поветкин тяжелый вес Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика спросили о потенциальных боях против российских боксеров.

- Хотели бы вы выйти на ринг с россиянином?

– Для чего мне это нужно? Я столько раз их побеждал!

- Недавно Александр Поветкин упомянул, что может вернуться на ринг.

– Ну, это я бы устроил. У меня не было бы выбора, кроме как просто сильно его побить.

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