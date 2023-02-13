Поветкин – о бое Фьюри и Усика: «А за кого буду болеть в этой паре?.. Ни за кого»

Теги Александр Поветкин тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин поделился мнением о возможном поединке за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который может состояться 29 апреля в Лондоне.

«Фьюри – нестандартный боксер, где-то кривой, но терпеливый. Он идет вперед, может пропустить и даже упасть, но потом подняться.

Вы это видели в первом поединке с Деонтеем Уайлдером. Усик более техничный, мастерства из любительского бокса у него больше. А за кого буду болеть в этой паре?.. Ни за кого», – сказал Поветкин.

Фьюри и Усик могут подраться на «Уэмбли» из-за проблем со стадионом в Саудовской Аравии

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4 комментария

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#nikon
Ответ j30
поветкин с усиком друзья же вроде
Усик сейчас активно против России выступает. Так что дружба закончилась.
0
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0
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Kurt
Обиделся))
+2
-1
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Дмитрий
Что за Усика, что за англо-сакса, значит оказаться иноагентом и просто предателем Родины. Настоящие скрепные витязи и РФ-патриоты в таких ситуациях, как всегда пофунькивают высказываться.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
поветкин с усиком друзья же вроде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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