Поветкин – о бое Фьюри и Усика: «А за кого буду болеть в этой паре?.. Ни за кого»

Российский боксер-тяжеловес поделился мнением о возможном поединке за титул абсолютного чемпиона мира между и , который может состояться 29 апреля в Лондоне.

«Фьюри – нестандартный боксер, где-то кривой, но терпеливый. Он идет вперед, может пропустить и даже упасть, но потом подняться.

Вы это видели в первом поединке с Деонтеем Уайлдером. Усик более техничный, мастерства из любительского бокса у него больше. А за кого буду болеть в этой паре?.. Ни за кого», – сказал Поветкин.

Фьюри и Усик могут подраться на «Уэмбли» из-за проблем со стадионом в Саудовской Аравии