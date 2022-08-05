Александр Поветкин: «Буду болеть за Усика. Он должен победить»

Теги Александр Поветкин тяжелый вес Александр Усик Энтони Джошуа бокс Усик - Джошуа Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин поделился ожиданиями от реванша чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

«Буду болеть за Усика. В первом бою он правильно все сделал, не пропускал. Тут единственное – если Джошуа что то изменит в своей подготовке и плане, тогда может быть что то по другому. А так, думаю, что Усик должен победить.

Не могу сказать точно, удастся ли Джошуа что-то поменять. Но внести изменения может каждый, все зависит от него», – сказал Поветкин.

Бой Джошуа и Усика состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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