Александр Поветкин: «Буду болеть за Усика. Он должен победить»

Бывший чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от реванша чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика и британца .

«Буду болеть за Усика. В первом бою он правильно все сделал, не пропускал. Тут единственное – если Джошуа что то изменит в своей подготовке и плане, тогда может быть что то по другому. А так, думаю, что Усик должен победить.

Не могу сказать точно, удастся ли Джошуа что-то поменять. Но внести изменения может каждый, все зависит от него», – сказал Поветкин.

Бой Джошуа и Усика состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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