Александр Волкановски: «Готов подраться с Махачевым в Абу-Даби»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски заявил, что готов провести поединок с Исламом Махачевым в Абу-Даби.

«Реванш должен состояться. Я хочу оставаться активным бойцом, поэтому не буду сидеть сложа руки и ждать. Проведу бой в июле, а потом посмотрим.

Подрался бы с ним в Абу-Даби? Да, я могу подраться где угодно. Я был готов страховать бой Махачева [с Чарльзом Оливейрой], несмотря на перелом руки. Я не боюсь вызовов», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

Волкановски – о новом образе Махачева: «Я бы сказал, что Ислам – новая разновидность кефали, но не могу, потому что она крупнее»

Александр Волкановски: «Я помню, как сказал Холлоуэйю после последнего боя «Убирайся из моего дивизиона! Хватит бить моих соперников!»

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4 комментария

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Kanan Jarrus
странный какой-то вопрос, один дурачок выдвинул тезис о том, что абу даби для хабиба и ислама как дома, остальные подхватили. по такой логике, бразилия - дом для американцев, а австралия - для бразильцев
+4
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Rocco777
Ответ Kanan Jarrus
странный какой-то вопрос, один дурачок выдвинул тезис о том, что абу даби для хабиба и ислама как дома, остальные подхватили. по такой логике, бразилия - дом для американцев, а австралия - для бразильцев
абу даби дом для всех мусульман
+1
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+1
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