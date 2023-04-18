Александр Волкановски: «Готов подраться с Махачевым в Абу-Даби»

Александр Волкановски заявил, что готов провести поединок с Исламом Махачевым в Абу-Даби.

«Реванш должен состояться. Я хочу оставаться активным бойцом, поэтому не буду сидеть сложа руки и ждать. Проведу бой в июле, а потом посмотрим.

Подрался бы с ним в Абу-Даби? Да, я могу подраться где угодно. Я был готов страховать бой Махачева [с Чарльзом Оливейрой], несмотря на перелом руки. Я не боюсь вызовов», – сказал чемпион в полулегком весе .

Волкановски – о новом образе Махачева: «Я бы сказал, что Ислам – новая разновидность кефали, но не могу, потому что она крупнее»

Александр Волкановски: «Я помню, как сказал Холлоуэйю после последнего боя «Убирайся из моего дивизиона! Хватит бить моих соперников!»