Волкановски – о поединке Адесаньи и Перейры: «Думаю, что они подерутся в пятый раз. Но мало кому хочется три раза подряд смотреть один и тот же бой»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Александр Волкановски Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски считает, что Исраэль Адесанья и Алекс Перейра проведут еще один бой.

«Думаю, что они подерутся в пятый раз. Но потребуется время. Очевидно, что три боя подряд это не всегда хорошо. Мало кому хочется трижды смотреть один и тот же бой.

Если Перейра хочет подняться и, скажем, выиграть титул в полутяжелом весе, а затем они подерутся за титул, то этот бой будет гораздо масштабнее. Пойдет ли на это UFC? Я не знаю. Но думаю, что это был бы умный ход», – заявил чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

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