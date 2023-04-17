Волкановски – о новом образе Махачева: «Я бы сказал, что Ислам – новая разновидность кефали, но не могу, потому что она крупнее»

Александр Волкановски не поверил в то, что Ислам Махачев подстригся налысо.

«Я видел новую прическу Махачева. Сначала я не поверил, что он меня скопировал, подумав, что это фотошоп. Это что-то новенькое.

Здесь, в Австралии, я бы сказал, что Ислам – новая разновидность кефали, но не могу, потому что она крупнее. Я хотел бы знать, почему он так сделал, но не могу. Я не знаю, что такое модная прическа в Америке.

Ладно, я буду двигаться дальше. Наш бой-реванш точно должен состояться», – заявил действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

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