Волкановски – о новом образе Махачева: «Я бы сказал, что Ислам – новая разновидность кефали, но не могу, потому что она крупнее»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски не поверил в то, что Ислам Махачев подстригся налысо.

«Я видел новую прическу Махачева. Сначала я не поверил, что он меня скопировал, подумав, что это фотошоп. Это что-то новенькое.

Здесь, в Австралии, я бы сказал, что Ислам – новая разновидность кефали, но не могу, потому что она крупнее. Я хотел бы знать, почему он так сделал, но не могу. Я не знаю, что такое модная прическа в Америке.

Ладно, я буду двигаться дальше. Наш бой-реванш точно должен состояться», – заявил действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

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11 комментариев

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oka79410
Слабенький треш-ток у Алекса
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AVKU
Кефаль крупнее. Блин, кто бы говорил!
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SEVEN_
А волчара типо старая версия кефали))
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SoWeTo
Волкановски кажется не очень умным персонажем по правде говоря.
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Savvy Stranger
Тюльке слово не давали
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Muslim Arkalaev
Что за бред он несёт?! Какая кефаль? Сам мелкий и что то говорит про габариты Ислама?😁 Это юмор такой, или это трешток? Стоило человеку проиграть, что задело его самолюбие, так сразу полезло дерьмецо из парня. Хотя я все же надеюсь на неверный перевод. Не может же он быть таким болваном.
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Islam5550
Думаю Ислам и сам не думал что будет настолько похож на Алекса , если побреется налысо
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Посторонним В
>Я не знаю, что такое модная прическа в Америке.

Не знал, что в Австралии такое плохое образование. Иначе Алекс бы знал, что Дагестан это в России, а не в Америке.
Про скопировал прическу ржали всем аулом. Можно хоть где-то в интернетах увидеть было к его-то возрасту, что лысая голова и борода это как бы не самый оригинальный лук в традиционной мусульманской среде.
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Alex G
Кто дает слова отлеченным ?
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Arcanar
Ответ SEVEN_
А волчара типо старая версия кефали))
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SEVEN_
Ответ Arcanar
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Смеагол)
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