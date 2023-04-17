Волкановски – о новом образе Махачева: «Я бы сказал, что Ислам – новая разновидность кефали, но не могу, потому что она крупнее»
Александр Волкановски не поверил в то, что Ислам Махачев подстригся налысо.
«Я видел новую прическу Махачева. Сначала я не поверил, что он меня скопировал, подумав, что это фотошоп. Это что-то новенькое.
Здесь, в Австралии, я бы сказал, что Ислам – новая разновидность кефали, но не могу, потому что она крупнее. Я хотел бы знать, почему он так сделал, но не могу. Я не знаю, что такое модная прическа в Америке.
Ладно, я буду двигаться дальше. Наш бой-реванш точно должен состояться», – заявил действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.
Алекс Волкановски: «Готов ли Махачев сразу дать реванш? Могу подраться с Родригесом»
Волкановски – Махачеву: «Давай дадим людям то, чего они хотят»
Не знал, что в Австралии такое плохое образование. Иначе Алекс бы знал, что Дагестан это в России, а не в Америке.
Про скопировал прическу ржали всем аулом. Можно хоть где-то в интернетах увидеть было к его-то возрасту, что лысая голова и борода это как бы не самый оригинальный лук в традиционной мусульманской среде.