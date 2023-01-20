Тренер Царукяна – о бое Махачева и Волкановски: «Ислам переедет его в одну калитку»

Сергей Торосян, тренер легковеса UFC Армана Царукяна, уверен, что победит в бою за титул в легком весе.

Бой Ислама и Алекса возглавит турнир UFC 284, который пройдет 11 февраля в Перте (Австралия).

«Я уверен, что Махачев без особых проблем переедет Волкановски. На стороне Ислама антропометрия, физическая сила и навыки в борьбе.

Он легко переведет Волкановски, будет его контролировать и забивать в партере. Волкановски будет нелегко задушить или засабмитить, потому что он работает с хорошими грэпплерами, умеет терпеть удушающие.

А если мы говорим о контроле, то с контролем Хабиба или Махачева еще никто не справлялся. Все будет в одну калитку», – сказал Торосян.

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