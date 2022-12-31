Царукян отказался помогать Волкановски в подготовке к бою с Махачевым

Российский легковес UFC Арман Царукян отказался помогать в преддверии боя с .

«Он пытался подключить меня к своему тренировочному лагерю. Я отказался, поскольку смысла не было, понимал, что пока у меня не идут активные тренировки. И даже не спрашивал условия, хотя на меня сначала вышел Саят, потом мой друг Эдвин, потом еще один парень через Америку.

Не думаю, что мне есть смысл быть в его лагере, даже если будут дивиденды в виде денег. Если бы у меня была подготовка, если бы понимал, что буду на замену выходить в Австралии, то, скорее всего, поехал бы. А у меня был запланирован отдых в этом году, ведь дома не был восемь или девять месяцев.

Человек столько раз защищал титул, опытный, мощный в стойке. Его нельзя списывать, почему-то люди его очень сильно недооценивают. Я бы дал 40 на 60. 40 – Волкановски, и 60 – Исламу.

Если он не будет стоять возле сетки, если будет занимать центр, не лететь на Ислама и клинчевать. Думаю, что Волкановски на руках и на ногах перебьет Ислама», – считает Царукян.

Бой Волкановски и Махачева 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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